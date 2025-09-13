Душевная боль Стаса Пьехи: певец рассказал о причинах одиночества

Правда ТВ

Певец Стас Пьеха откровенно рассказал о внутренней борьбе с одиночеством в эфире шоу "Однажды…" на НТВ. Артист объяснил причины своих сложностей в личной жизни.

По словам Пьехи, ему часто не хватает душевной близости с другим человеком. Он связывает эту проблему с детскими переживаниями и недостатком внимания со стороны родителей.

"В длительные отношения вступать очень тяжело, когда у тебя нет детского опыта многолетней близости с матерью. Иногда хочется, чтобы рядом кто-то лежал — обнять, успокоиться и уснуть", — признался певец.

Артист не винит родителей, которые часто отсутствовали из-за гастролей. Он отмечает, что важно принять и отпустить эту историю, а не обвинять близких.

Личная жизнь певца действительно не сложилась — его брак с Натальей Горчаковой продлился лишь два года. Сейчас они поддерживают отношения ради общего сына Петра.