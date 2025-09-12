Секретная продажа квартиры: супруга Владимира Селиванова втянута в судебный процесс

Семья актёра Владимира Селиванова столкнулась с серьёзным судебным разбирательством. Его супруга, блогер Александра Селиванова, подала иск против своего бывшего мужа Сергея.

Причиной иска стало незаконное отчуждение жилой недвижимости. Мужчина тайно продал квартиру, которая формально принадлежала его матери, но ипотеку по которой выплачивала Александра.

Со сделки женщина не получила никакой компенсации. Одновременно она требует взыскания алиментов на содержание двоих общих детей от первого брака.

По информации StarHit, Сергей полностью игнорирует финансовые обязательства. Он также прекратил общение с детьми, что стало дополнительным поводом для обращения в суд.

Александра уже обратилась за юридической помощью к известному специалисту Кате Гордон. Владимир Селиванов полностью поддерживает супругу в этом процессе.