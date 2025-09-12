Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Секретная продажа квартиры: супруга Владимира Селиванова втянута в судебный процесс

Правда ТВ

Семья актёра Владимира Селиванова столкнулась с серьёзным судебным разбирательством. Его супруга, блогер Александра Селиванова, подала иск против своего бывшего мужа Сергея.

Причиной иска стало незаконное отчуждение жилой недвижимости. Мужчина тайно продал квартиру, которая формально принадлежала его матери, но ипотеку по которой выплачивала Александра.

Со сделки женщина не получила никакой компенсации. Одновременно она требует взыскания алиментов на содержание двоих общих детей от первого брака.

По информации StarHit, Сергей полностью игнорирует финансовые обязательства. Он также прекратил общение с детьми, что стало дополнительным поводом для обращения в суд.

Александра уже обратилась за юридической помощью к известному специалисту Кате Гордон. Владимир Селиванов полностью поддерживает супругу в этом процессе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.