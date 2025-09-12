Пугачёва о Волчек: почему режиссёр не повторила бы её путь из России

Алла Пугачёва в интервью Екатерине Гордеевой* высказала мнение о возможной позиции Галины Волчек. Речь шла о гипотетическом решении покинуть Россию.

Певица предположила, что Волчек как руководитель "Современника" действовала бы иначе. По её словам, режиссёр несла бы ответственность за театр.

"У неё возраст и ответственность за театр. Вряд ли бы она пошла на рожон. Она много сделала, ей уже не надо было ничего выбирать", — заявила Пугачёва.

Певица также рассказала о своей текущей социальной жизни после отъезда. Она отметила, что сохранила близкие отношения лишь с Татьяной Тарасовой.

"У меня есть потрясающая женщина — Татьяна Тарасова, которая умеет поддержать прямо и бесстрашно", — поделилась артистка.

Это высказывание прозвучало в контексте обсуждения круга общения.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента