Реакция семьи: мать Воробьёва высказалась о браке сына с Гарифуллиной

Мама Алексея Воробьёва Надежда Николаевна положительно отозвалась о браке сына с оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Своё мнение она высказала в соцсетях после возвращения во взломанный аккаунт.

"Сын женился на милой девушке", — написала Надежда Николаевна.

Поклонники отмечают серьёзные перемены в жизни артиста. Публика с интересом наблюдает за отношениями пары.

Воробьёв первоначально скрывал роман, но теперь они с супругой появляются вместе на публичных мероприятиях.

Мать Аиды Гарифуллиной также поддержала зятя.

"Он необыкновенный, очень добрый, очень весёлый. И самое главное — он очень талантливый", — отметила Ляйля Ильдаровна.

Сам Воробьёв признаётся: "Мне очень повезло с семьёй. И я благодарю Бога за это каждый день". Артист подчёркивает особое значение семейных ценностей в своей жизни.