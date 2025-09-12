Реакция семьи: мать Воробьёва высказалась о браке сына с Гарифуллиной

Мама Алексея Воробьёва Надежда Николаевна положительно отозвалась о браке сына с оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
Своё мнение она высказала в соцсетях после возвращения во взломанный аккаунт.
"Сын женился на милой девушке", — написала Надежда Николаевна.
Поклонники отмечают серьёзные перемены в жизни артиста. Публика с интересом наблюдает за отношениями пары.
Воробьёв первоначально скрывал роман, но теперь они с супругой появляются вместе на публичных мероприятиях.
Мать Аиды Гарифуллиной также поддержала зятя.
"Он необыкновенный, очень добрый, очень весёлый. И самое главное — он очень талантливый", — отметила Ляйля Ильдаровна.
Сам Воробьёв признаётся: "Мне очень повезло с семьёй. И я благодарю Бога за это каждый день". Артист подчёркивает особое значение семейных ценностей в своей жизни.