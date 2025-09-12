Проклова заступилась за Пугачёву: Алла – любящий человек, а её сделали врагом

Актриса Елена Проклова высказалась в поддержку Аллы Пугачёвой после её скандального интервью.
Проклова в комментарии для Woman.ru выразила сожаление ситуацией, сложившейся вокруг певицы. Она допускает, что Пугачёва могла стать жертвой обстоятельств, а не собственного выбора.
"Конечно, ей обидно, потому что Алла — любящий родину и профессию человек. Мне трудно поверить, что переезд — это её добровольное решение. Может, какие-то чиновничьи игры, а она попала в них", — заявила актриса.
Проклова подчеркнула, что общественное мнение изменить крайне сложно. Теперь певице приходится жить с ярлыком, который она не заслуживала.
На вопрос о возможном возвращении Пугачёвой актриса ответила скептически. Она предположила, что обе стороны чувствуют себя обиженными, а ждать взаимных извинений бесполезно.
В своём интервью Пугачёва также объяснила, что решилась на откровения ради детей. Она хочет, чтобы Лиза и Гарри в будушем узнали её версию событий, а не только видели нападки в Сети.