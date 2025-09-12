Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Эмоции в сторону: Коц объяснил, почему молчание – лучшая реакция на Пугачёву

0:54
Правда ТВ

Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале призвал игнорировать недавнее интервью Аллы Пугачёвой. Он объяснил свою позицию в развернутой публикации.

Коц отметил, что постоянно получает от подписчиков фрагменты этого интервью. Однако комментировать их он не считает нужным.

"Она не является ни нравственным маяком, ни серьёзным аналитиком, ни человеком, от которого зависят судьбы людей", — заявил военкор.

Он процитировал слова известного интервьюера о том, что популярность артиста не всегда соотносится с умом. Коц также позволил себе резкие личные оценки в адрес певицы.

Свою позицию он подвёл к тезису о нецелесообразности любой реакции на слова Пугачёвой. Военкор призвал воспринимать их без эмоций и просто двигаться дальше.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
