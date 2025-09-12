Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты певца Эдуарда Шарлота о его направлении в зону СВО. 

По данным Telegram-канала 112, сторона защиты неоднократно ходатайствовала об этом. В публикации утверждается, что музыкант сам несколько раз просился на фронт, но каждый раз менял решение.

Ранее, 23 августа, судебные приставы начали процедуру изъятия имущества Шарлота.

Певца осудили на 5,5 года колонии-поселения по уголовным делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Поводом послужили видеоролики, где Шарлот уничтожал георгиевскую ленту, военный билет и пародировал песню "День Победы". Шарлот признал вину и принёс извинения, утверждая, что действовал неумышленно.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
