Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Министерство просвещения установило единые правила для школьных домашних заданий. Теперь максимальное время на выполнение всех предметов ограничено тремя с половиной часами в день. Эти нормы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей. Главная цель — снизить нагрузку и сохранить здоровье учеников.

Для младших школьников предусмотрены строгие лимиты. Первоклассникам рекомендуют тратить на домашние задания не больше часа, вторым и третьим классам — до полутора. В среднем звене норматив постепенно растет: до двух часов в 4-5-х классах и до двух с половиной в 6-8-х. Старшеклассникам разрешено заниматься дольше всех — до трех с половиной часов в день.

Ведомство напоминает, что уже действуют новые нормы и по учебной нагрузке в школе. Например, первоклассники могут учиться не больше 21 часа в неделю, а ученики 2-4-х классов — до 26 часов. Таким образом, система образования постепенно выстраивает баланс между учебой и отдыхом, чтобы школьники могли учиться эффективно и без перегрузки.