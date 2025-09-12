Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения

1:17
Правда ТВ

Министерство просвещения установило единые правила для школьных домашних заданий. Теперь максимальное время на выполнение всех предметов ограничено тремя с половиной часами в день. Эти нормы согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возрастные особенности детей. Главная цель — снизить нагрузку и сохранить здоровье учеников.

Для младших школьников предусмотрены строгие лимиты. Первоклассникам рекомендуют тратить на домашние задания не больше часа, вторым и третьим классам — до полутора. В среднем звене норматив постепенно растет: до двух часов в 4-5-х классах и до двух с половиной в 6-8-х. Старшеклассникам разрешено заниматься дольше всех — до трех с половиной часов в день.

Ведомство напоминает, что уже действуют новые нормы и по учебной нагрузке в школе. Например, первоклассники могут учиться не больше 21 часа в неделю, а ученики 2-4-х классов — до 26 часов. Таким образом, система образования постепенно выстраивает баланс между учебой и отдыхом, чтобы школьники могли учиться эффективно и без перегрузки.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.