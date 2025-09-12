Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

От 400 миллионов к 250 тысячам: как Ивлеева восстанавливает карьеру после скандала

Анастасия Ивлеева потеряла порядка 400 миллионов рублей годового дохода после скандала с "голой вечеринкой". Такие данные публикует Forbes со ссылкой на отраслевых экспертов.

Аудитория блогера сократилась более чем на 1,2 миллиона подписчиков. От сотрудничества с Ивлеевой отказались крупные бренды, включая МТС, "Тинькофф" и "Яндекс".

Первый рекламный договор после перерыва блогер заключила только в сентябре. Интеграция с "Билайном" в Telegram-канале принесла около 250 тысяч рублей.

Крупные федеральные контракты пока не возвращаются. По словам экспертов, Ивлеева находится в процессе глубокого ребрендинга.

"Сейчас речь идёт не столько о восстановлении репутации, сколько о том, чтобы понять: сегодняшняя Настя Ивлеева — она кто? Из неё сейчас делают принципиально другую личность", — прокомментировала основатель агентства Lampa Евгения Лампадова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
