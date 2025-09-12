Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

SMS пришло — звонок оборван: что изменилось в системе защиты

1:05
Правда ТВ

Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки абонентам в тот момент, когда они получают код подтверждения через портал "Госуслуги". Такая мера направлена на защиту от мошенников, которые часто пытаются выманить код во время телефонного разговора или через мессенджеры.

Компания пояснила, что прерывает подозрительные вызовы, если в этот момент клиенту приходит СМС с кодом от банка или "Госуслуг". Пользователей предупреждают: называть эти данные категорически нельзя, иначе можно лишиться не только денег, но и доступа к личной информации.

С начала сентября вступили в силу новые нормы закона о защите граждан от телефонного мошенничества. Теперь россияне могут самостоятельно подключать запрет на спам-звонки — рекламные предложения и опросы. Кроме того, изменился и порядок отправки кодов: сообщение для смены пароля на "Госуслугах" приходит с небольшой задержкой или только после завершения входящего вызова, что снижает риск обмана.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.