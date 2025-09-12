SMS пришло — звонок оборван: что изменилось в системе защиты

Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки абонентам в тот момент, когда они получают код подтверждения через портал "Госуслуги". Такая мера направлена на защиту от мошенников, которые часто пытаются выманить код во время телефонного разговора или через мессенджеры.

Компания пояснила, что прерывает подозрительные вызовы, если в этот момент клиенту приходит СМС с кодом от банка или "Госуслуг". Пользователей предупреждают: называть эти данные категорически нельзя, иначе можно лишиться не только денег, но и доступа к личной информации.

С начала сентября вступили в силу новые нормы закона о защите граждан от телефонного мошенничества. Теперь россияне могут самостоятельно подключать запрет на спам-звонки — рекламные предложения и опросы. Кроме того, изменился и порядок отправки кодов: сообщение для смены пароля на "Госуслугах" приходит с небольшой задержкой или только после завершения входящего вызова, что снижает риск обмана.