Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с опровержением слов Аллы Пугачёвой о "преданной Родине".

По утверждению Пригожина, отъезд артистки был её личным решением. Он связывает его с изменением отношения к ней со стороны отдельных чиновников.

"Родина её не предавала! Это был исключительно её выбор. Просто она жила в ситуации, где её превозносили, а потом этого не стало", — цитирует продюсера Daily Storm.

Пригожин предположил, что после начала СВО Пугачёва осознала потерю влияния. Он также выразил обиду за Филиппа Киркорова после её слов о фиктивном браке.

Медиаменеджер усомнился в искренности интервью Примадонны. Он отметил, что высказанные ею позиции были удобны и не до конца честны.