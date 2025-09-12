Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с опровержением слов Аллы Пугачёвой о "преданной Родине".
По утверждению Пригожина, отъезд артистки был её личным решением. Он связывает его с изменением отношения к ней со стороны отдельных чиновников.
"Родина её не предавала! Это был исключительно её выбор. Просто она жила в ситуации, где её превозносили, а потом этого не стало", — цитирует продюсера Daily Storm.
Пригожин предположил, что после начала СВО Пугачёва осознала потерю влияния. Он также выразил обиду за Филиппа Киркорова после её слов о фиктивном браке.
Медиаменеджер усомнился в искренности интервью Примадонны. Он отметил, что высказанные ею позиции были удобны и не до конца честны.