Китайские машины подорожали в ремонте: владельцев ждёт неприятный сюрприз

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России дорожает обслуживание китайских автомобилей. По данным сети автосервисов Fit Service, за первые восемь месяцев этого года средний чек вырос на 11 процентов и составил около 9,4 тысячи рублей. Чаще всего на ремонт обращаются владельцы машин марок Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. Лидером по количеству заявок стал кроссовер Haval Jolion, который потеснил прошлогоднего фаворита — Chery Tiggo.

При этом общая стоимость ремонта всех автомобилей в стране увеличилась на 21 процент и достигла 11,5 тысячи рублей. Эксперты объясняют разницу в том, что российский автопарк заметно старше: возраст отечественных машин в среднем около 15 лет. А китайские автомобили в основном новые, поэтому их обслуживание обходится дешевле, чем ремонт российских моделей.

Однако владельцы сталкиваются с другой проблемой — поддельными запчастями из Китая. Фальсификат активно поступает на рынок, копируя упаковку и дизайн оригинальных брендов. Продажи таких деталей фиксируют даже на крупных маркетплейсах. Схожие трудности испытывает и "АвтоВАЗ", который регулярно обращается в МВД по фактам торговли подделками.