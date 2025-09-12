Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Китайские машины подорожали в ремонте: владельцев ждёт неприятный сюрприз

В России дорожает обслуживание китайских автомобилей. По данным сети автосервисов Fit Service, за первые восемь месяцев этого года средний чек вырос на 11 процентов и составил около 9,4 тысячи рублей. Чаще всего на ремонт обращаются владельцы машин марок Chery, Geely, Haval, Lifan и Great Wall. Лидером по количеству заявок стал кроссовер Haval Jolion, который потеснил прошлогоднего фаворита — Chery Tiggo.

При этом общая стоимость ремонта всех автомобилей в стране увеличилась на 21 процент и достигла 11,5 тысячи рублей. Эксперты объясняют разницу в том, что российский автопарк заметно старше: возраст отечественных машин в среднем около 15 лет. А китайские автомобили в основном новые, поэтому их обслуживание обходится дешевле, чем ремонт российских моделей.

Однако владельцы сталкиваются с другой проблемой — поддельными запчастями из Китая. Фальсификат активно поступает на рынок, копируя упаковку и дизайн оригинальных брендов. Продажи таких деталей фиксируют даже на крупных маркетплейсах. Схожие трудности испытывает и "АвтоВАЗ", который регулярно обращается в МВД по фактам торговли подделками.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
