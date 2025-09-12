Увольнение в тени Эпштейна: Лондон и Вашингтон запутались в скандале

Американские СМИ сообщили о новом поводе для напряженности между Вашингтоном и Лондоном. Дональд Трамп выразил недовольство тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не предупредил его заранее об увольнении британского посла в США Питера Мандельсона. По словам источников, американский лидер был раздражен таким подходом и считает, что подобные решения могли бы омрачить его визит в Великобританию, намеченный на следующую неделю.

В Белом доме опасаются, что скандал способен испортить поездку, поэтому рассчитывают на скорейшее назначение нового дипломата. Там подчеркивают: важен не только сам факт смены посла, но и сохранение стабильности в отношениях между двумя странами.

Напомним, Мандельсон лишился поста из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Решение приняли Кир Стармер и глава британского МИДа Иветт Купер после публикации переписки дипломата с Эпштейном. Таким образом, кадровый вопрос в Лондоне неожиданно стал источником раздражения в Белом доме.