Ошибка или спектакль: Трамп объясняет инцидент проще, чем НАТО

1:14
В Польше разгорелся скандал вокруг обнаруженных дронов, которые назвали российскими. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что появление беспилотников могло быть случайностью. При этом он подчеркнул, что устал от затянувшегося конфликта на Украине и надеется на его скорое завершение.

Польские власти сообщают, что на территории страны нашли уже 17 подобных аппаратов, последний — в районе Билгорай. Варшава утверждает, что речь идет о российских беспилотниках, хотя доказательства не представлены. В Минобороны России заявили, что поражение объектов в Польше не планировалось, а сами дроны не способны преодолеть такое расстояние.

Инцидент вызвал широкий резонанс в Европе. Польша привлекает помощь союзников: Франция направляет истребители Rafale, Швеция — средства ПВО. Одновременно звучат версии о провокации, устроенной Украиной и западными спецслужбами, чтобы усилить давление на Трампа и отвлечь внимание от внутренних кризисов. Западные СМИ пишут, что Москва увидела в этом слабость НАТО и возможность действовать решительнее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
