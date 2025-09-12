Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Я должна успеть: Алла Пугачёва рассказала, как готовит детей к своей смерти

1:11
Правда ТВ

Алла Пугачёва дала большое и развёрнутое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Беседа затронула глубоко личные темы возраста и ценности каждого момента.

Особое внимание певица уделила своим детям, которым в сентябре исполнится двенадцать лет. Она осознаёт, что может не увидеть ключевые этапы их взросления.

По этой причине артистка стремится максимально ценить настоящее. Она не избегает с детьми даже самых сложных тем.

"Я им всегда говорю, что есть я, нет меня — я должна знать, что вы в порядке. Я должна успеть всем сказать, как надо жить. Мы спокойно на эту тему говорим, и это даже продляет мне жизнь", — поделилась Пугачёва.

Певица призналась, что не испытывает страха перед смертью. Её больше беспокоит возможность физических страданий.

Она высказала и своё представление о достойном финале. Пугачёва хочет уйти, окружённая близкими, сохранив достоинство и ясность ума.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
