Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут

Инвестиции в недвижимость кажутся надёжным решением, но требуют холодного расчёта. Финансовый советник Алексей Герасимов в беседе с Pravda. Ru отметил: лучший способ снизить риски — иметь всю сумму на покупку. Тогда не придётся зависеть от кредитов, а выбор времени и объекта можно сделать максимально обдуманным. При этом важно привлекать профессиональных оценщиков и риэлторов, чтобы реально понимать состояние и стоимость жилья.

Особое внимание стоит уделять новостройкам. Здесь главная гарантия — надёжность застройщика. Крупные компании обычно соблюдают сроки и юридические нормы, тогда как мелкие фирмы нередко задерживают сдачу объектов и создают дополнительные риски.

Если вся сумма отсутствует, ипотека становится долгосрочным обязательством на 15-30 лет. Поэтому важно честно оценить свои силы и понимать, сколько реально можно платить ежемесячно. Финансовое планирование и чёткая цель покупки помогут избежать ошибок. А консультация со специалистом на старте — небольшая инвестиция, которая убережёт от серьёзных потерь и неприятных сюрпризов.