Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника

Банкротство для физического лица звучит как способ избавиться от долгов, но на деле это крайняя мера с серьёзными последствиями. Доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов пояснил в беседе с MoneyTimes: списываются не все обязательства. Человек остаётся должен по алиментам, возмещению вреда жизни или имуществу. Пять лет после процедуры он не сможет занимать ряд должностей и брать кредиты без отметки о банкротстве.

Проблемы коснутся и имущества. Всё ценное выставляется на торги, но продать по рыночной цене почти невозможно: обычно стоимость падает значительно ниже. Для должника это означает потерю активов с минимальной выгодой. Более того, суд проверит все прошлые сделки. Если выяснится, что они были мнимыми и направлены на сокрытие имущества, их признают недействительными, а последствия затронут и контрагентов.

Ограничения коснутся и доходов. Пока долг не погашен, банкрот будет получать лишь прожиточный минимум от зарплаты или пенсии. Остальное пойдёт на выплаты кредиторам. Так что банкротство не спасение, а тяжёлое испытание, которое лишает не только денег, но и многих жизненных возможностей.