Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Банковская карта превращается в улику: за эти переводы можно получить 6 лет тюрьмы

1:17
Правда ТВ

Банковская карта — привычный и удобный инструмент, но юристы предупреждают: неосторожное использование может обернуться уголовным сроком. Профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ рассказал "Газете.Ru", что участие в сомнительных операциях подпадает под статью 187 УК РФ и грозит до шести лет лишения свободы.

Особая опасность — так называемое "дропперство", когда владелец соглашается "помочь перевести деньги" или "получить перевод за процент". Чаще всего это оказывается частью мошеннических схем. Если карта используется для перевода или обналичивания чужих средств с выгодой для её владельца, ответственность неизбежна, даже если операцию совершал знакомый или родственник.

Под запретом любые действия с чужими картами, а также продажа и передача данных интернет-банка. Банки же активно применяют антифрод-системы, отслеживающие подозрительные операции. При малейших нарушениях карту блокируют, а клиент обязан доказать законность средств. Чтобы не попасть в неприятности, эксперты советуют никогда не передавать карту посторонним, не соглашаться на сомнительные предложения и внимательно проверять уведомления банка.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.