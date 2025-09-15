Банковская карта превращается в улику: за эти переводы можно получить 6 лет тюрьмы

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Банковская карта — привычный и удобный инструмент, но юристы предупреждают: неосторожное использование может обернуться уголовным сроком. Профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ рассказал "Газете.Ru", что участие в сомнительных операциях подпадает под статью 187 УК РФ и грозит до шести лет лишения свободы.

Особая опасность — так называемое "дропперство", когда владелец соглашается "помочь перевести деньги" или "получить перевод за процент". Чаще всего это оказывается частью мошеннических схем. Если карта используется для перевода или обналичивания чужих средств с выгодой для её владельца, ответственность неизбежна, даже если операцию совершал знакомый или родственник.

Под запретом любые действия с чужими картами, а также продажа и передача данных интернет-банка. Банки же активно применяют антифрод-системы, отслеживающие подозрительные операции. При малейших нарушениях карту блокируют, а клиент обязан доказать законность средств. Чтобы не попасть в неприятности, эксперты советуют никогда не передавать карту посторонним, не соглашаться на сомнительные предложения и внимательно проверять уведомления банка.