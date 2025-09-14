Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Октябрьский ритуал садоводов: простое действие, которое решает судьбу урожая

Правда ТВ

В октябре садоводы берутся за секаторы — именно в это время проводят обрезку деревьев и кустарников. Садовод Светлана Самойлова в беседе с NEWS. ru пояснила: удаление лишних веток помогает солнцу лучше проникать к плодам и листьям, а значит, урожай в следующем сезоне будет богаче и качественнее.

Обрезка нужна не только деревьям, но и некоторым цветам. Например, гортензиям: если не формировать куст, соцветия мельчают. Чтобы сохранить пышность, от цветка отсчитывают три-четыре листа и обрезают ветку. У яблонь важно удалять прикорневую поросль: она не приносит плодов, но активно "ворует" питательные вещества.

Осень — время и для других работ в саду. В октябре стволы деревьев белят известью, чтобы защитить кору от морозов, мхов и вредителей. Всё это помогает растениям успешно пережить зиму и встретить весну здоровыми и крепкими. Так что осенний уход — это залог будущего урожая и красоты сада.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
