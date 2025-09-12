Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности

В Европе всё чаще обсуждают вопрос: до какого возраста человек может безопасно управлять автомобилем. Поводом стали новые технологии, которые помогают следить за состоянием водителя. Современные машины уже умеют анализировать, как долго длится поездка, насколько ровно держится полоса и не слишком ли часто меняется скорость. Если система замечает признаки усталости, она предупреждает водителя.

Но автопроизводители идут дальше. General Motors запатентовала технологию под названием "Система и метод для определения времени выхода водителя на пенсию". Она фиксирует скорость реакции, признаки сонливости, реакцию на сигналы других машин и даже аккуратность в использовании поворотников. Всё это складывается в общую картину навыков человека за рулём.

На основе данных система способна определить, улучшаются ли навыки или, напротив, снижаются с возрастом. В случае серьёзных проблем она может не только предупредить самого водителя, но и сообщить членам семьи или опекуну. Таким образом, вопрос безопасности на дорогах постепенно переходит в руки технологий, которые решают, когда человеку пора оставить руль.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
