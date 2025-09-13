Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый остров появился в Венгрии: вода ушла прямо на глазах

В Венгрии климатические изменения проявились особенно наглядно. В Тихане, что расположено на одноимённом полуострове, появился новый остров. Он возник из-за критического снижения уровня воды — дно обнажилось, и в центре водоёма показалась суша.

Экологи считают это тревожным сигналом. Снижение уровня воды — лишь одно из проявлений глобального кризиса. Засухи, жара и исчезновение привычных ландшафтов говорят о том, что привычный нам мир уже меняется прямо на глазах. Учёные предупреждают: мы живём в условиях, когда климат диктует новые правила, а старые представления о стабильности природы уходят в прошлое.

Венгрия — лишь один из примеров. Подобные явления фиксируются во многих странах Европы. Новый остров в Тихань стал символом того, что изменения не где-то далеко, а рядом, и их невозможно игнорировать. Это напоминание: то, что раньше казалось постоянным и надёжным, уже не является таковым. Мир вокруг нас становится другим.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
