Бак пустеет быстрее: водители совершают одну и ту же ошибку каждый раз

Экономия топлива во многом зависит не только от самого автомобиля, но и от того, как мы им управляем. Координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев в разговоре с Pravda. Ru отметил: главный секрет экономичной езды — плавность. Чем меньше резких стартов и торможений, тем меньше лишних затрат. А ещё важно следить за шинами: правильно накачанные колёса снижают сопротивление и помогают двигателю работать эффективнее.

Но стиль вождения — лишь часть картины. Существенную роль играет и сам автомобиль. Лёгкие машины с небольшими моторами традиционно тратят меньше топлива, а вот тяжёлые и мощные модели отличаются прожорливостью. Значение имеет даже аэродинамика: чем лучше обтекаемость кузова, тем меньше энергии уходит на преодоление сопротивления воздуха.

И, конечно, скорость. Эксперт напомнил: наилучший расход достигается в диапазоне от 40 до 80 километров в час. При более высоких скоростях нагрузка на двигатель резко растёт, и бак опустошается быстрее. Так что если хотите тратить меньше, держите ровный темп и не гоните впустую.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
