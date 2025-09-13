Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Улики, которых ждали десятилетиями: NASA показало возможную биоподпись жизни на Марсе

1:29
Правда ТВ

На Марсе могли существовать микробы — к такому выводу пришли учёные NASA. Американский марсоход Perseverance, работающий с 2021 года, обнаружил необычный фрагмент породы, получивший название "Леопард". Его особая текстура и найденные в нём структуры напомнили исследователям окаменелые следы древних микроорганизмов. Учёные называют находку самой убедительной уликой существования жизни на Красной планете за всё время исследований.

Анализы продолжались целый год, и лишь теперь специалисты решились озвучить результаты. По их словам, речь идёт не о современных формах жизни, а о биологических отпечатках, оставленных миллиарды лет назад. Эти следы свидетельствуют, что на Марсе когда-то существовали условия, благоприятные для микробов. Представители NASA отмечают: впервые на планете зафиксированы признаки, которые можно назвать потенциальной "биоподписью".

Открытие стало важным шагом на пути будущих миссий. Учёные уверены: такие данные помогут планировать пилотируемые экспедиции. В NASA напоминают, что путь к Марсу лежит через Луну — именно миссия Artemis должна подготовить высадку людей на Красную планету. И сегодня всё громче звучит мысль: человечество всё ближе к ответу на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
