Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Полгода без еды и солнца: как древние выживали в экстремальных условиях

1:19
Правда ТВ

Учёные выдвинули любопытную гипотезу: возможно, древние люди могли впадать в состояние, похожее на зимнюю спячку. К такому выводу палеоантропологи пришли после анализа костей, найденных в испанской пещере Сима-де-лос-Уэсос. Их возраст — около полумиллиона лет, то есть задолго до появления Homo sapiens. Эти останки принадлежат видам, которых считают предками неандертальцев.

На костях обнаружили целый набор патологий, связанных с дефицитом питания и солнечного света: разрушение структуры ткани, изменения из-за нехватки кальция и фосфора, поражения под надкостницей и даже узелки на рёбрах. Подобные следы указывают на циклы недоедания и длительное пребывание без солнечного света.

Отсюда и версия: в суровые зимы или при нехватке ресурсов люди могли снижать активность, чтобы экономить силы — почти как животные, уходящие в спячку. Но это пока лишь предположение. Учёные напоминают, что есть и другие объяснения — хроническое голодание, болезни или неблагоприятные условия среды. Для подтверждения нужны новые исследования, от изотопного анализа до сравнения с другими археологическими находками.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.