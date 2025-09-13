Полгода без еды и солнца: как древние выживали в экстремальных условиях

Учёные выдвинули любопытную гипотезу: возможно, древние люди могли впадать в состояние, похожее на зимнюю спячку. К такому выводу палеоантропологи пришли после анализа костей, найденных в испанской пещере Сима-де-лос-Уэсос. Их возраст — около полумиллиона лет, то есть задолго до появления Homo sapiens. Эти останки принадлежат видам, которых считают предками неандертальцев.

На костях обнаружили целый набор патологий, связанных с дефицитом питания и солнечного света: разрушение структуры ткани, изменения из-за нехватки кальция и фосфора, поражения под надкостницей и даже узелки на рёбрах. Подобные следы указывают на циклы недоедания и длительное пребывание без солнечного света.

Отсюда и версия: в суровые зимы или при нехватке ресурсов люди могли снижать активность, чтобы экономить силы — почти как животные, уходящие в спячку. Но это пока лишь предположение. Учёные напоминают, что есть и другие объяснения — хроническое голодание, болезни или неблагоприятные условия среды. Для подтверждения нужны новые исследования, от изотопного анализа до сравнения с другими археологическими находками.