Купил новостройку — а через три года стены пошли трещинами: что можно потребовать от застройщика

Правда ТВ

Купил квартиру в новостройке, пожил пару лет — и вдруг стены пошли трещинами, а дверной проём перекосило. Ситуация неприятная, но далеко не безвыходная. Юрист Московского Союза садоводов Светлана Жмурко объясняет: первым делом нужно всё зафиксировать. Сделать фото, составить акт и направить застройщику официальную претензию с требованием устранить брак.

Если застройщик игнорирует или отказывает, дорога ведёт в суд. Там придётся доказать, что дефекты появились не из-за жильцов, а существовали ещё до заселения. Без экспертизы не обойтись: специалисты оценят стоимость ущерба и укажут, какие именно элементы пострадали — отделка, несущие стены или инженерные конструкции.

Сроки исправления брака зависят от его характера. Косметические недочёты устраняют быстрее, а вот с инженерными проблемами процесс может растянуться. Если жильца всё устраивает — можно ждать. Но когда застройщик явно затягивает, это уже злоупотребление. В таком случае суд становится главным инструментом защиты прав собственника.