Что произошло с Маргаритой Симоньян? Близкий друг журналистки проливает свет на состояние здоровья

Правда ТВ

Писатель Олег Рой заявил, что заболевание Маргариты Симоньян связано со стрессом из-за состояния её супруга. Режиссёр Тигран Кеосаян находится в коме уже девятый месяц.

Рой объяснил, что стрессовая ситуация не прошла бесследно для здоровья журналистки.

"У Маргариты Симоньян обнаружили тяжёлое заболевание, с которым она сейчас изо всех сил борется", — написал писатель в социальных сетях.

Олег Рой подчеркнул, что близок с семьёй Симоньян и искренне переживает за их здоровье. Писатель сообщил, что молится за скорейшее восстановление обоих.

В качестве подтверждения близких отношений с семьёй Рой опубликовал фотографию книги с авторской подписью Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила о проведённой операции на груди, но не стала раскрывать точный диагноз.