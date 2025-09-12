Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Что произошло с Маргаритой Симоньян? Близкий друг журналистки проливает свет на состояние здоровья

Писатель Олег Рой заявил, что заболевание Маргариты Симоньян связано со стрессом из-за состояния её супруга. Режиссёр Тигран Кеосаян находится в коме уже девятый месяц.

Рой объяснил, что стрессовая ситуация не прошла бесследно для здоровья журналистки.

"У Маргариты Симоньян обнаружили тяжёлое заболевание, с которым она сейчас изо всех сил борется", — написал писатель в социальных сетях.

Олег Рой подчеркнул, что близок с семьёй Симоньян и искренне переживает за их здоровье. Писатель сообщил, что молится за скорейшее восстановление обоих.

В качестве подтверждения близких отношений с семьёй Рой опубликовал фотографию книги с авторской подписью Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила о проведённой операции на груди, но не стала раскрывать точный диагноз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
