Мерзость и только: почему Поплавская отказалась слушать откровения Пугачёвой

Правда ТВ

Актриса Яна Поплавская заявила, что не будет смотреть интервью Аллы Пугачёвой Катерине Гордеевой*. Своё решение она объяснила в Telegram-канале.

По словам Поплавской, её подписчики назвали беседу двух публичных персон "мерзостью". Сама актриса охарактеризовала интервью как "разговор двух иноагентов — признанного и непризнанного".

"Две обиженки. Что же там может быть хорошего и полезного?" — заявила Поплавская.

В ходе беседы, опубликованной 10 сентября, Пугачёва ответила на обвинения в предательстве Родины. Артистка заявила, что не считает себя предателем и не согласна с формулировкой "бежала из страны".

"Как нужно ненавидеть страну, чтобы из неё бежали, что там, тюрьма какая-то?" — прокомментировала певица распространённые обвинения в свой адрес.

Пугачёва подчеркнула, что человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента