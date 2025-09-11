Бабло победило добро: Пугачёва объяснила, почему разочаровалась в Шамане

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алла Пугачёва раскритиковала творческий путь певца Шамана (Ярослава Дронова). Своё мнение примадонна высказала в новом интервью, комментируя его участие в проекте "Фактор А".

Пугачёва опровергла слухи о том, что именно она настояла на выбывании Дронова из шоу. Она призвала артиста публично раскрыть, что в финале голосовало не жюри, а народ.

Артистка признала сильные вокальные данные и харизму Шамана. Она предрекала ему мировую славу в жанре народной песни.

"Я очень верила в него, и я не ожидала, что он превратится вот в такого певца. Весь мир бы у него в ногах лежал", — отметила Пугачёва в разговоре с Екатериной Гордеевой*.

По мнению примадонны, коммерческий успех победил творческое начало.

"Больно смотреть на это, но бабло победило добро", — констатировала она.

Пугачёва предположила, что 33-летний музыкант может уйти в политику. 1 сентября Дронов действительно объявил о создании новой партии.

Певица уверена, что Шаман в итоге "может смотаться в кандидаты в депутаты".

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента