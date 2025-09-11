Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Романтика вдали от камер: Кристина Асмус нашла любовь за пределами шоу-бизнеса

Кристина Асмус показала нового избранника во время отдыха в кемпинге. Актриса опубликовала в соцсетях кадры с загородного путешествия, где рядом с ней был запечатлён неизвестный мужчина.

По данным Woman.ru, новый спутник звезды не принадлежит к творческой среде.

"Есть основания полагать, что это мужчина занимается бизнесом и довольно успешно. Асмус не подпускает к себе нищебродов, так что там наверняка есть деньги, власть", — считает продюсер Сергей Дворцов.

Этот выбор может быть осознанным решением актрисы после череды неудачных романов с коллегами по профессии.

После скандального развода с комиком Гариком Харламовым Асмус состояла в отношениях с актёром Романом Евдокимовым и продюсером Ильёй Бурцом, но оба романа быстро распались.

Актриса провела три дня на природе, совмещая активный отдых с романтическим времяпрепровождением.

"Вместо кинофестивалей и раутов… Палатки, лес, сапы, ледяные купели", — описала она свой отпуск.

Новый избранник Асмус пока остаётся в тени, но его появление уже вызвало активное обсуждение среди поклонников актрисы. Многие отмечают, что смена круга общения может пойти на пользу звезде, уставшей от внимания к своей личной жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
