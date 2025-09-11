Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Последние слова Чарли Кирка перед выстрелом: он говорил об оружии в США

1:13
Правда ТВ

Американский политик и общественный деятель Чарли Кирк стал жертвой покушения во время публичного выступления в Университете долины Юта. Как сообщает CNN, в момент трагедии он рассуждал о проблеме распространённого в США огнестрельного насилия и отдельно отмечал случаи нападений, совершённых трансгендерными* людьми. Один из участников мероприятия задал ему вопрос о статистике массовых стрельб за последние десять лет, на что Кирк ответил, что подобных случаев слишком много.

Дискуссия на эту тему продолжалась, когда внезапно прозвучал выстрел. Политик получил ранение в шею. Очевидцы в замешательстве пытались оказать помощь, однако позже в больнице врачи констатировали его смерть.

По данным организаторов, нападавший пока не задержан. Президент США Дональд Трамп уже подтвердил гибель Кирка и выразил соболезнования его близким. Трагедия вызвала широкий резонанс, ведь речь шла именно о проблеме оружия, которая в тот же миг обернулась смертельной реальностью.

* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
