Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Вопреки слухам: Пугачёва рассказала всю правду о своём здоровье – что происходит на самом деле

1:00
Правда ТВ

Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем в новом интервью YouTube-проекту "Скажи Гордеевой"*. Это первое большое интервью певицы за последние несколько лет.

Пугачёва опровергла распространившуюся в СМИ информацию о дрожи в руках.

"Я вообще чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я всё-таки послевоенный ребёнок, детские болезни дают о себе знать", — пояснила артистка.

Основной проблемой певицы стали ослабевшие ноги. Причину такого состояния Пугачёва связала с приемом статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина.

"Стала развивать ноги. [Стало] нормально", — добавила исполнительница.

Примадонна подчеркнула, что активно работает над восстановлением физической формы и уже чувствует улучшения.

* автор канала Катерина Гордеева признана в РФ иностранным агентом

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.