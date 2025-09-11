Вопреки слухам: Пугачёва рассказала всю правду о своём здоровье – что происходит на самом деле

Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем в новом интервью YouTube-проекту "Скажи Гордеевой"*. Это первое большое интервью певицы за последние несколько лет.
Пугачёва опровергла распространившуюся в СМИ информацию о дрожи в руках.
"Я вообще чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное — детские болезни. Я всё-таки послевоенный ребёнок, детские болезни дают о себе знать", — пояснила артистка.
Основной проблемой певицы стали ослабевшие ноги. Причину такого состояния Пугачёва связала с приемом статинов — препаратов, регулирующих уровень холестерина.
"Стала развивать ноги. [Стало] нормально", — добавила исполнительница.
Примадонна подчеркнула, что активно работает над восстановлением физической формы и уже чувствует улучшения.
* автор канала Катерина Гордеева признана в РФ иностранным агентом