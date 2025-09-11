Экстренный визит: Ксения Раппопорт вернулась в Россию из-за ареста дочери

Ксения Раппопорт вернулась в Россию к дочери Аглае Тарасовой после её задержания за контрабанду наркотиков.

51-летнюю актрису засняли около дома дочери в Москве. Раппопорт провела около трёх часов в квартире Тарасовой.

По данным Telegram-канала Shot, Аглая не выходит из дома уже четыре дня после суда.

Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. При досмотре у неё обнаружили вейп с 0,38 грамма гашишного масла. В суде актриса признала ошибку, объяснив перевозку запрещённого вещества болезнью близкого родственника.

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий на два месяца. Тарасовой запрещено пользоваться связью и выходить из дома ночью. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ксения Раппопорт проживает в Италии и Израиле с 2022 года, но периодически возвращается в Россию. Её дочь Аглая продолжает сниматься в российских проектах, включая фильм "Холоп" и сериал "Беспринципные".