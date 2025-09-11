Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пугачёва открыла душу: вот что она на самом деле думает о браке с Галкиным*

Алла Пугачёва заявила о полной гармонии в браке с Максимом Галкиным*. Своё заявление певица сделала в интервью Екатерине Гордеевой*.

"Я влюбилась, и всё. Поняла, что это то, что нужно. И он понял", — рассказала Пугачёва о начале их романа.

По словам артистки, их союз основан не только на чувствах, но и на дружбе, взаимопонимании и поддержке.

Пугачёва отметила, что схожее воспитание стало ключом к крепкой семье. Артистка состоит в браке с Галкиным с 2011 года.

Пара воспитывает двух детей — сына Гарри и дочь Лизу. В 2022 году семья переехала в Израиль после признания Галкина иностранным агентом.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
