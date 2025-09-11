Не платили миллионы: как Пугачёва и Галкин* обхитрили налоговую с замком в Грязи

Алла Пугачёва и Максим Галкин* избежали уплаты налогов на недвижимость за свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, объект не был зарегистрирован в кадастре.

В результате по документам артисты ежегодно платят только налог на земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Сумма платежа составляет около 170 тысяч рублей в год.

При официальном оформлении замка стоимостью 600 миллионов рублей налоговая нагрузка была бы иной. В соответствии с законодательством артисты должны были бы уплачивать 2% от кадастровой стоимости, что составляет примерно 12 миллионов рублей ежегодно.

За пятнадцать лет общая сумма неуплаченных налогов могла достичь 180 миллионов рублей.

Ранее, 10 сентября, Алла Пугачёва в беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой* прокомментировала слухи о сносе здания. Певица иронично отметила, что с домом всё в порядке, и выразила намерение открыть в нем "музей любви".

На вопрос о готовности вернуться жить в замок Пугачёва ответила уклончиво, заявив, что "не загадывает" так далеко вперёд.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента