Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова

Правда ТВ

Алла Пугачёва объяснила причину брака с Филиппом Киркоровым в 1994 году. Об этом примадонна рассказала в новом интервью Екатерине Гордеевой*.

Изначально артистка не испытывала романтических чувств к молодому певцу. Решение связать с ним жизнь стало актом помощи по просьбе окружения и его матери.

Виктория Киркорова тяжело болела и перед смертью обратилась к Пугачёвой.

"Все в моём окружении просили помочь Филиппчику. Она сказала: "Прошу тебя, не оставляй его. Будь как мать ему"", — призналась певица.

Пугачёва отметила, что изначально планировала завершить отношения через три года. Однако их брак в итоге продлился одиннадцать лет.

Артистка уверена, что после развода Киркоров не держит на неё обиды.

"Он не может быть на меня обижен. Я дала ему всё, что могла", — добавила Пугачёва.

По её словам, певец остаётся благодарным за ту профессиональную и жизненную школу, которую она ему дала.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента