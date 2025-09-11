Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова

Алла Пугачёва объяснила причину брака с Филиппом Киркоровым в 1994 году. Об этом примадонна рассказала в новом интервью Екатерине Гордеевой*.
Изначально артистка не испытывала романтических чувств к молодому певцу. Решение связать с ним жизнь стало актом помощи по просьбе окружения и его матери.
Виктория Киркорова тяжело болела и перед смертью обратилась к Пугачёвой.
"Все в моём окружении просили помочь Филиппчику. Она сказала: "Прошу тебя, не оставляй его. Будь как мать ему"", — призналась певица.
Пугачёва отметила, что изначально планировала завершить отношения через три года. Однако их брак в итоге продлился одиннадцать лет.
Артистка уверена, что после развода Киркоров не держит на неё обиды.
"Он не может быть на меня обижен. Я дала ему всё, что могла", — добавила Пугачёва.
По её словам, певец остаётся благодарным за ту профессиональную и жизненную школу, которую она ему дала.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента