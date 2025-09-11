Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Прошу, не оставляй его: Пугачёва раскрыла, кто попросил её выйти замуж за Киркорова

1:12
Правда ТВ

Алла Пугачёва объяснила причину брака с Филиппом Киркоровым в 1994 году. Об этом примадонна рассказала в новом интервью Екатерине Гордеевой*.

Изначально артистка не испытывала романтических чувств к молодому певцу. Решение связать с ним жизнь стало актом помощи по просьбе окружения и его матери.

Виктория Киркорова тяжело болела и перед смертью обратилась к Пугачёвой.

"Все в моём окружении просили помочь Филиппчику. Она сказала: "Прошу тебя, не оставляй его. Будь как мать ему"", — призналась певица.

Пугачёва отметила, что изначально планировала завершить отношения через три года. Однако их брак в итоге продлился одиннадцать лет.

Артистка уверена, что после развода Киркоров не держит на неё обиды.

"Он не может быть на меня обижен. Я дала ему всё, что могла", — добавила Пугачёва.

По её словам, певец остаётся благодарным за ту профессиональную и жизненную школу, которую она ему дала.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.