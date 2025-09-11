Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трагедия на Burning Man: отец россиянина обратился к Трампу за справедливостью

0:39
Правда ТВ

Отец россиянина Вадима Круглова, убитого на фестивале Burning Man в США, обратился с видеообращением к президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

Игорь Круглов рассказал, что с момента обнаружения тела сына прошла уже неделя, однако результатов расследования до сих пор нет. По его словам, делом занимается лишь местный шериф, а федеральные структуры не подключены.

В обращении он подчеркнул, что преступление должно быть раскрыто и наказано. Круглов попросил президента США дать указание ФБР немедленно начать расследование убийства.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
