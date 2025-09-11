Пенсионные надбавки предлагают дать раньше: почему в Госдуме заговорили о 70 годах

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме предложили снизить возраст, с которого назначаются повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. Сейчас надбавка действует с 80 лет или для инвалидов первой группы, а новый законопроект предлагает начинать её с 70 лет. Для этой категории граждан размер выплаты составит плюс 100%, а после 80 лет или при инвалидности — уже 200%.

Авторы инициативы — председатель комитета по труду Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев. Они отмечают, что многие пенсионеры не доживают до нынешнего порога и лишаются поддержки. По словам Нилова, идея возникла после обращения жителя Луганска, много лет работавшего на вредном производстве. Он подчеркнул, что уже к 70 годам пожилым людям чаще всего нужны лекарства и уход, а значит, и дополнительные деньги.

Гусев добавил, что перенести право на надбавку с 80 на 70 лет — вопрос справедливости. Такая мера позволит поддержать граждан в тот момент, когда помощь действительно необходима, и сделать систему пенсий более человечной.