В Европе открыто сравнили Путина и Зеленского: вывод оказался неожиданным

Депутат Европарламента от итальянской партии "Лига" генерал Роберто Ванначчи заявил, что Владимир Путин сохраняет поддержку народа, тогда как Владимир Зеленский её стремительно теряет. Политик отметил, что сравнивая деятельность двух лидеров, он бы предпочёл президента с качествами российского главы государства. По словам Ванначчи, Путин смог обеспечить своей стране рост благосостояния и продемонстрировать компетентность.

В отношении Зеленского он подчеркнул, что украинский президент фактически не является суверенным лидером, так как полностью зависит от внешней помощи. Это, по мнению депутата, серьёзно ограничивает его возможности и подрывает доверие внутри страны.

Мнение Ванначчи перекликается с недавним заявлением американского журналиста Такера Карлсона. В начале сентября в беседе с обозревателем Майклом Ноулзом он назвал Владимира Путина самым эффективным современным лидером, подчеркнув его влияние на международной арене.