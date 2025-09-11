Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ВСУ расчищают пространство для удара по Крыму: в чем кроется главная опасность

0:58
Правда ТВ

Российский военблогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала "Рыбарь", заявил, что Украина стремится создать коридор для масштабных атак по Крыму. По его словам, Киев последовательно ослабляет российскую систему ПВО и задействует всё больше тяжёлых беспилотников, включая турецкие Bayraktar.

Звинчук подчеркнул, что удары по Крыму и по Голицынским вышкам направлены именно на расчистку пространства для будущих операций. Он предупредил: потеря бдительности может позволить ВСУ реализовать крупные наступательные планы.

Тем временем ситуация остаётся напряжённой не только на полуострове. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстановка в регионе из-за атак украинских дронов осложнилась. Он обратился к жителям с просьбой внимательно следить за сообщениями официальных каналов, где публикуются предупреждения об опасности.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.