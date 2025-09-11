ВСУ расчищают пространство для удара по Крыму: в чем кроется главная опасность

Российский военблогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала "Рыбарь", заявил, что Украина стремится создать коридор для масштабных атак по Крыму. По его словам, Киев последовательно ослабляет российскую систему ПВО и задействует всё больше тяжёлых беспилотников, включая турецкие Bayraktar.

Звинчук подчеркнул, что удары по Крыму и по Голицынским вышкам направлены именно на расчистку пространства для будущих операций. Он предупредил: потеря бдительности может позволить ВСУ реализовать крупные наступательные планы.

Тем временем ситуация остаётся напряжённой не только на полуострове. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстановка в регионе из-за атак украинских дронов осложнилась. Он обратился к жителям с просьбой внимательно следить за сообщениями официальных каналов, где публикуются предупреждения об опасности.