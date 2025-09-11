Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав

Западные аналитики считают, что сохранение авианосца "Адмирал Кузнецов" может принести России миллиарды долларов. По их мнению, модернизированный корабль способен не только усилить собственный флот, но и открыть перспективы для экспорта авиационной техники. Примером называют сотрудничество с Индией, которая уже приобрела у России авианосец и палубные истребители на сумму свыше четырёх миллиардов долларов.

Эксперты напоминают: наличие авианосца позволяет Москве участвовать в совместных манёврах с Китаем и Индией, а также предлагать союзникам палубные системы и новейшие истребители. В частности, индийскую сторону может заинтересовать палубная версия истребителя пятого поколения Су-57. Но без действующего авианосца подобные проекты окажутся нереализуемыми, а Россия рискует потерять рынок.

Тем временем в самой России звучат противоположные оценки. Глава Объединённой судостроительной корпорации Андрей Костин назвал ремонт "Кузнецова" бессмысленным и признал, что дешевле его продать или утилизировать. Корабль был построен более сорока лет назад и с 2017 года находится в ремонте. Сейчас обсуждается вариант консервации, при котором пригодные механизмы будут демонтированы и использованы повторно.