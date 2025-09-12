Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой

Врач Филипп Кузьменко рассказал о главной ошибке худеющих. По его словам, после похудения существует высокий риск набрать еще больше веса, особенно если человек расслабляется после строгих диет и не ограничивает себя в еде.

Он отметил, что похудение должно быть целью только при опасном ожирении, когда необходимы медикаменты по рекомендации врача.

Для людей с небольшим лишним весом Кузьменко советует не худеть, а учиться правильно относиться к пище и своим естественным ощущениям. Диетолог Алена Барредо добавила, что главная ошибка — это ориентироваться на объем пищи, а не на её калорийность и состав. Даже маленькая порция с высокой энергетической ценностью не даст длительного чувства насыщения.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
