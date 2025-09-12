Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как неприватизированная квартира ограничивает ваши права: что нужно знать каждому нанимателю

Юрист Александр Хаминский напомнил о последствиях проживания в неприватизированной квартире. В этом случае гражданин является нанимателем, а не собственником, что ограничивает его права на распоряжение жильем. Например, наниматель не может продать, завещать квартиру или передать её по наследству. Также, при разводе он не получает компенсацию за жилплощадь.

Кроме того, наниматель обязан оплачивать коммунальные услуги и поддерживать жилье в хорошем состоянии, но не имеет права собственности. Хаминский напомнил, что с 2017 года срок бесплатной приватизации жилья отменён, и теперь каждый гражданин может приватизировать свою квартиру в любой момент.

Он также отметил изменения в законодательстве: теперь жильцы, отказавшиеся от приватизации, могут получить новое жилье по договору социального найма, если старое жилье является единственным и гражданин признан нуждающимся.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
