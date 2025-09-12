Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как покупать дешёвые авиабилеты: 3 стратегии, которые гарантированно сэкономят деньги

Чтобы найти дешевые авиабилеты, главное — следить за ценами и правильно планировать покупку. Эксперт Анастасия Витушинская рассказала, что правило "чем раньше — тем дешевле" работает, но есть нюанс: всё зависит от наличия бюджетных мест в тарифах. Чем раньше бронируешь, тем больше дешевых мест доступно.

Оптимальный срок для покупки билетов — за 2-3 месяца, а лучше — за полгода до рейса. Особенно важно учитывать сезонные изменения в расписании авиакомпаний. В сентябре обновляется зимнее расписание, и с конца месяца можно уже планировать покупки на зиму и весну.

Витушинская советует комбинировать несколько стратегий: следить за официальными сайтами авиакомпаний, использовать блоковые тарифы от проверенных туроператоров и заранее планировать поездки, чтобы поймать самые выгодные предложения.

Автор Марк Ульянов
