Как не убить новое авто: самые распространённые ошибки, которые быстро изнашивают машину

Быстрый износ автомобиля часто связан с неправильной эксплуатацией. Эксперт Игорь Моржаретто объяснил, что если машину, предназначенную для города, часто использовать на плохих дорогах или бездорожье, это быстро приведет к поломке подвески.

Кроме того, езда на максимальной скорости, резкие ускорения и торможения, а также длительные поездки на высоких оборотах значительно увеличивают нагрузку на двигатель, коробку передач и подвеску, что может привести к их поломке.

Моржаретто также отметил, что регулярное обслуживание автомобиля — важнейший фактор для его долговечности. Одна из самых распространённых ошибок владельцев — это несвоевременная замена масла и других расходных материалов. Даже хороший автомобиль выйдет из строя, если не следить за его состоянием и не менять детали по регламенту.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
