Когда ваш питомец вдруг меняется: что могут значить странные симптомы и поведение

Питомцы могут неожиданно сигнализировать о своём недомогании, и владельцам стоит быть внимательными к любым изменениям в поведении. Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, что кошки, страдающие от боли в мочевом пузыре, могут избегать лотка и искать другие места для справления нужды. Это может быть связано с попыткой уменьшить боль. Часто такие животные прячутся и теряют аппетит и активность.

У собак симптомы болезни могут быть немного другими. В основном это снижение аппетита и вялость. Животные могут принимать необычные позы или просто лежать в ожидании внимания хозяев. Иногда агрессия проявляется при попытке потрогать болезненное место.

Кроме того, животные могут напрямую показывать свою боль. Например, кошки могут справлять нужду прямо на виду у хозяев, пытаясь привлечь внимание. Важно следить за поведением питомца и вовремя обращаться к ветеринару, если появляются тревожные сигналы.