Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хвост из газа и пыли: что скрывает уникальный объект 3I/ATLAS

1:22
Правда ТВ

Астрономы наблюдают за необычным межзвёздным объектом 3I/ATLAS, который приближается к Земле и начинает расти хвост, подтверждая, что это комета, посетившая нашу Солнечную систему. Объект был обнаружен 1 июля и стал лишь третьим известным межзвёздным телом, посетившим наш космос, после 1I/ʻOumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019.

Исследования, проведённые с помощью телескопа Gemini South в Чили, показали, что 3I/ATLAS теперь имеет хвост из газа, а также облако пыли и газа вокруг своего ледяного ядра, называемое комой. Этот объект двигается по орбите, которая в конечном итоге унесёт его обратно в межзвёздное пространство, что даёт учёным уникальную возможность изучить его состав и понять, как такие объекты образуются вокруг далеких звёзд.

Новое изображение и данные, полученные с помощью спектрографа, показали, что 3I/ATLAS состоит из пыли и льда, схожих с теми, что у комет нашей Солнечной системы. Эти наблюдения дают учёным ключ к пониманию процессов формирования солнечных систем и оставляют важные научные следы, несмотря на кратковременное присутствие объекта в нашем космосе.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Что произошло с Маргаритой Симоньян? Близкий друг журналистки проливает свет на состояние здоровья
Что произошло с Маргаритой Симоньян? Близкий друг журналистки проливает свет на состояние здоровья
Юпитер с сюрпризом: что скрывается в его ядре и как это меняет наши представления о планетах
Юпитер с сюрпризом: что скрывается в его ядре и как это меняет наши представления о планетах
Романтика вдали от камер: Кристина Асмус нашла любовь за пределами шоу-бизнеса
Романтика вдали от камер: Кристина Асмус нашла любовь за пределами шоу-бизнеса
Мерзость и только: почему Поплавская отказалась слушать откровения Пугачёвой
Мерзость и только: почему Поплавская отказалась слушать откровения Пугачёвой
Бабло победило добро: Пугачёва объяснила, почему разочаровалась в Шамане
Бабло победило добро: Пугачёва объяснила, почему разочаровалась в Шамане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.