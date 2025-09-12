Хвост из газа и пыли: что скрывает уникальный объект 3I/ATLAS

Астрономы наблюдают за необычным межзвёздным объектом 3I/ATLAS, который приближается к Земле и начинает расти хвост, подтверждая, что это комета, посетившая нашу Солнечную систему. Объект был обнаружен 1 июля и стал лишь третьим известным межзвёздным телом, посетившим наш космос, после 1I/ʻOumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019.

Исследования, проведённые с помощью телескопа Gemini South в Чили, показали, что 3I/ATLAS теперь имеет хвост из газа, а также облако пыли и газа вокруг своего ледяного ядра, называемое комой. Этот объект двигается по орбите, которая в конечном итоге унесёт его обратно в межзвёздное пространство, что даёт учёным уникальную возможность изучить его состав и понять, как такие объекты образуются вокруг далеких звёзд.

Новое изображение и данные, полученные с помощью спектрографа, показали, что 3I/ATLAS состоит из пыли и льда, схожих с теми, что у комет нашей Солнечной системы. Эти наблюдения дают учёным ключ к пониманию процессов формирования солнечных систем и оставляют важные научные следы, несмотря на кратковременное присутствие объекта в нашем космосе.