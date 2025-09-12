Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Катастрофа на горизонте: Земля станет непригодной для жизни — учёные предсказали конец

Недавнее исследование с использованием суперкомпьютера предсказало будущее Земли, где жизнь, возможно, станет невозможной. В 250 миллионов лет на планете может возникнуть новый суперконтинент — Пангеи Ультима. Эта гигантская масса земли, которая сформируется около экватора, будет испытывать экстремальные температуры, удушающую влажность и активное вулканическое воздействие. Это сделает большую часть планеты непригодной для жизни.

Ученые прогнозируют, что Пангеи Ультима образуется, когда соединятся континенты, включая Европу, Азию, Африку и Америку. Эти изменения приведут к созданию гигантской "тепловой ловушки", где без океанов, регулирующих климат, температура значительно возрастет. Вулканическая активность усилится, выбрасывая углекислый газ в атмосферу, что усилит парниковый эффект и сделает климат еще более враждебным.

Ситуацию усугубит и сам Солнце, которое через 250 миллионов лет будет ярче на 2,5% по сравнению с нынешним состоянием, увеличив тепловое воздействие. Это, в совокупности с повышением температуры и вулканической активностью, создаст климат, где выживание станет невозможным для большинства млекопитающих, включая человека.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
