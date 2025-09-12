Мозг стареет, но мы можем его обмануть: как новые хобби замедляют возрастные изменения

Чтобы поддерживать здоровье мозга, важно развивать новые навыки. Учёные подтверждают, что такие занятия помогают бороться со стрессом и замедляют старение мозга. Это могут быть простые хобби, например, изучение языка, игра на музыкальном инструменте, или даже участие в клубе по интересам. Важно, чтобы деятельность не была связана с работой.

По словам нейробиолога Беатрис Ларреа, мозг способен к самовосстановлению. Она утверждает, что стимулирующая среда способствует образованию новых нейронов. Исследования показывают, что обучение снижает риск деменции и помогает улучшить когнитивные функции. Чем больше мы развиваем мозг, тем меньше шанс на ухудшение памяти с возрастом.

Также, важным аспектом является так называемое "состояние потока" — момент, когда человек увлечён чем-то новым и полностью сосредоточен. Это состояние снимает стресс и способствует выработке дофамина, гормона радости. Поэтому, учёные рекомендуют развивать новые навыки как можно раньше, чтобы поддерживать мозг в тонусе на протяжении всей жизни.