Юпитер с сюрпризом: что скрывается в его ядре и как это меняет наши представления о планетах

Согласно недавним данным, внутри Юпитера скрываются загадки его происхождения. Учёные долго предполагали, что его ядро состоит из плотных камней и льда, окружённых газами. Но исследования, проведённые с помощью аппарата Juno, показали, что ядро планеты более разреженное, чем ожидалось. Это ставит под сомнение традиционные теории о формировании Юпитера.

Одним из предполагаемых сценариев является столкновение Юпитера с крупным планетарным телом в начале его формирования. Этот удар мог бы объяснить, почему внутренности планеты содержат больше тяжёлых элементов, чем полагали астрономы. Но новые компьютерные модели, использующие суперкомпьютеры, поставили под вопрос этот гипотетический удар. Симуляции показали, что такие столкновения не могли бы привести к образованию нынешнего ядра Юпитера.

Тем не менее, исследования продолжаются, и учёные всё ещё ищут ответы, которые помогут понять, как формируются такие гигантские планеты, как Юпитер, и что мы можем узнать о других звёздных системах с их помощью.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
