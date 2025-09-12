Земля повернула время вспять: как замедление её вращения сыграло роль в появлении жизни

Земля не такая стабильная, как может показаться на первый взгляд. Хотя день и ночь следуют друг за другом, наша планета меняет скорость вращения. В долгосрочной перспективе она замедляется, но иногда может даже ускоряться. Эти изменения могут быть ключевыми для объяснения появления кислорода в атмосфере. Ведь когда дни на Земле становились длиннее, это создавало условия для активной работы микроорганизмов, таких как синезелёные водоросли, которые начали производить кислород через фотосинтез. Это, в свою очередь, могло привести к Великой оксидативной катастрофе — событию, когда уровень кислорода в атмосфере резко увеличился, что стало основой для развития жизни, как мы её знаем.

Секрет этого процесса — в изменении продолжительности дня. Примерно 2,4 миллиарда лет назад, с удлинением дня, синезелёные водоросли начали производить больше кислорода, поскольку их активность зависела от светового дня. Это дало толчок к кислородной революции, без которой сложная жизнь была бы невозможна. Интересно, что этот процесс можно проследить и сегодня — на примере слоёв в озере Хьюрон, где чередуются слои водорослей, производящих кислород, и бактерий, перерабатывающих серу.

В последнее время учёные также отмечают, что изменения в скорости вращения Земли влияли на другие важные события в истории планеты. Такие исследования помогают понять, как законы физики, от микромасштабов до планетарных, могут быть связаны с условиями для существования жизни. Это напоминает, что даже такие, казалось бы, малозначительные колебания, как скорость вращения Земли, играют важную роль в нашем мире.